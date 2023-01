W&J announces Fall 2022 Dean’s List students

WASHINGTON, PA (January 27, 2023)—Each session, the Office of Academic Affairs compiles a list of full-time students whose grade point averages for the previous session were 3.50 or higher, based upon a minimum of three courses exclusive of those taken pass/fail. Those students make up the semesterly Dean’s List, and W&J is proud to announce the Fall 2022 Dean’s List students. They are as follows:

Student Name Home City Alex Acosta Acworth, GA Connor Adams Davidsville, PA Mackenzie Adams Muse, PA Sean Adamski New Kensington, PA Nolan Agostoni Greensburg, PA Jackson Akers Logan, WV Solyana Alemayehu Addis Ababa, Ethiopia Caris Allen Canonsburg, PA Nina Alvarez Monongahela, PA Anthony Ames Santa Clarita, CA Zebulon Ames Mifflintown, PA Thomas Amtower Boiling Springs, PA Ian Anderson Washington, PA Caylin Angel Wheeling, WV Rowan Angstadt Mohrsville, PA Harriet Arthur Accra, Ghana Dinah Bailey Baden, PA Gianna Baker Carlisle, PA Shelbie Baker Scottdale, PA Kelly Bane New Stanton, PA Ryan Bannon Broomfield, CO Logan Bard Kennebunk, ME Shelby Barrie Washington, PA Oyunsuvd Bat-Erdene Reno, NV Andrew Bauer Johnstown, PA Ian Baughman Oxford, PA Andrew Beckmann Los Gatos, CA Peyton Behling Annapolis, MD Nicholas Beitel Ligonier, PA Zachary Beitel Ligonier, PA Alexander Belback Pittsburgh, PA Alexander Bellinotti New Kensington, PA Sean Berardino Millersville, MD Jordan Bernard Irwin, PA Raishmary Betancourt Ceiba, PR Skylar Bibbee Fairfax, VA Michael Bigley Pittsburgh, PA Jacob Black McKees Rocks, PA Natalie Black Mt Pleasant, PA Lindsey Blount Lockport, NY Courtney Boardley Washington, PA Charles Boldosser Westminster, MD Mya Bolinda Pittsburgh, PA Jennifer Booth Irwin, PA Tianna Borda Canonsburg, PA Domenique Bourne Aliquippa, PA Zachary Bowser Beaver, PA Rhiannon Boyle New Franklin, OH Michael Brackney Latrobe, PA Juliette Bracq Le Perchay, France Ganiah Bracy Philadelphia, PA Katherine Brown Boiling Springs, PA Jalen Broxie Coraopolis, PA Michael Burke Elizabeth, PA Madison Butler York, PA Kourtney Byers Irwin, PA Jordan Caldwell Washington, PA Casey Campbell McKeesport, PA Kaitlyn Campbell Butler, PA Madison Campbell Morgan, PA Taylor Carlisle Washington, PA Regan Carlson Waynesburg, PA Cassandra Carr Girard, PA Samantha Casile New Kensington, PA Jada Cathers Pricedale, PA Zachary Cernuto Scottdale, PA Philip Cestaro Memphis, TN Lisha Chadda Grand Rapids, MI Brody Chadwick Washington, PA Carson Chamberlain Derry, PA Mollie Charlton North Apollo, PA Adalynn Cherry Altoona, PA Joseph Christy Hickory, PA Samantha Cobaugh Sinking Spring, PA Eli Collavo Bethel Park, PA Paul Collier Columbus, OH Mia Condosta Lakewood, OH Gia Conner Brownsville, PA Cana Cooper Pittsburgh, PA Ryan Coughenour Douglassville, PA Jacob Cowden McMurray, PA Camryn Cresci Wilmington, DE Austin Crites Washington, PA Luke Crothers Canonsburg, PA Jillian Curtis Woodland Hills, CA Benjamin Daerr Finleyville, PA Samuel Daerr Finleyville, PA Alissa Damian Salix, PA Alma Dardari Pittsburgh, PA Jad Dardari Pittsburgh, PA Akansha Das Grand Rapids, MI Kayla Daugherty Prospect, PA Ethan Davis Pittsburgh, PA Marisa Davis Irwin, PA Riley Davis Prospect, PA Simon Davis Fredonia, NY Trevor Dean San Diego, CA Courtney Demski Dundalk, MD Grace DePaul Joffre, PA Megan DePrez Upland, CA Victoria Devere Mechanicsburg, PA Theresa Devincentis Aliquippa, PA Madison Devine Canonsburg, PA Jasmine Dey Stroudsburg, PA Nagendra Dhanikonda San Ramon, CA Niouma Diakite Saint-Ouen-Sur-Seine, France Allison Dibish Sewickley, PA Victoria Dicesare Pittsburgh, PA Anastacia Didovich Venice, FL Dawson Dietz Allison Park, PA Lindsey Diggan Reading, PA Dante Dimatteo Pittsburgh, PA Isabella Dipietro-Harvey Pittsburgh, PA Sean Disbrow Sykesville, MD Anthony Dispirito Marcy, NY Madelyn Dittrich Gibsonia, PA Kaden Divito Coraopolis, PA Whitney Domico Monaca, PA Genesis Dominguez Houston, TX Maxwell Donaty Westborough, MA Aden Dressler Evans City, PA Meghan Dryburgh Pittsburgh, PA Patrick Duggan Glenville, PA Alex Duing South Park, PA Hannah Dujordan Jefferson Hills, PA Aditi Dukle Lansdale, PA Caine Dusza Harleysville, PA Peyton Eckenrode York Haven, PA Luke Eckmann Clancy, MT Nicholas Egidi Smithton, PA Jacob Eiermann Avon, OH Sidney Ensign North Olmsted, OH Mitchell Ertle Kunkletown, PA Bridgett Everett Duncansville, PA Alyssa Fellabaum Belle Vernon, PA Brianna Ferri Canonsburg, PA Faith Fetsko South Park, PA Joseph Figura Carnegie, PA Donald Finney Canonsburg, PA Isabella Fiore Belle Vernon, PA Noah Flowers Uniontown, PA Shane Fox Valencia, PA Nina France Pittsburgh, PA George Francis Mc Kees Rocks, PA Garrett Franco Washington, PA Angelo Fratini Burgettstown, PA Riley French Mifflintown, PA Abbigayle Fullem Everson, PA Rachael Gabauer Finleyville, PA McKenna Gallagher Glenshaw, PA Nicholas Gamble Germantown, MD Pelin Garbioglu Canonsburg, PA Zachary Gardner Baden, PA Matthew Gariano Del Haven, NJ Trinity Geedy-Gill Mifflintown, PA Luke Geister Mechanicsburg, PA Lilianna George Dover, OH Will Gereke McKees Rocks, PA Anastasia Giampa South Hills, PA Lily Giering Reading, PA Maria Gilles North Ridgeville, OH Breanna Gillow Factoryville, PA Devon Godde Marietta, GA Carmen Godoy Martin Sevilla, Spain Grant Gonot Pleasant Hls, PA Fallon Goodlin Acme, PA Raine Gratzmiller Butler, PA Amanda Graves Irwin, PA Chase Grinnell Fombell, PA Brenden Guesman Waynesburg, PA Grace Guthrie Uniontown, PA Madison Gutierrez Bridgeville, PA Julia Gutierrez Candau Sevilla, Spain Isaias Guzman Passaic, NJ Tyler Haczela Beaver, PA Jadyn Hartner Washington, PA Marina Hartzell Washington, PA Lia Harvey Herminie, PA Kendle Haught Washington, PA Hannah Haussmann Williamsport, PA Emily Heck Reading, PA Meghan Heinzeroth Ebensburg, PA Madeline Heiser Washington, PA Nathan Hess Wexford, PA Naeveh Hightower Washington, PA Jordan Hinz Ellicott City, MD Matthias Hirst Canonsburg, PA Sydney Hirst Greensburg, PA Karan Hixenbaugh Canonsburg, PA Andrew Hoffman Evans City, PA Brianna Hoffman Canonsburg, PA Rebecca Hoffman Howard, PA Malcolm Holloway Richmond, VA Noa Holstege Nijmegen, Netherlands Sydney Hoover Lancaster, PA Tyler Horvat Irwin, PA Alaina Houser Monaca, PA Paige Howe Bowie, MD Ainsley Huang Portola Valley, CA Warren Huang Chino Hills, CA Josiah Hudock Pittsburgh, PA Emma Humphrey Pittsburgh, PA Isabella Hund Mifflintown, PA Julia Hurwitz Lorton, VA Joseph Ioli Pittsburgh, PA Kelsie Irons Greensburg, PA Anjali Jain Westfield, NJ Brandon Janus Bethel Park, PA Sofia Jenkins Hughesville, MD Kyleigh Jester Seward, PA Linnea Johansson Johnstown, PA Colton Johns Murrysville, PA Justin Johns Murrysville, PA Kelsi Johnson Hopedale, OH Colton Jones Louisville, OH Elijah Jones Washington, PA Megan Joyce Uniontown, PA Jadyn Jurek Meadville, PA Zackary Kahler Coulter, PA Traceylynn Kariuki Washington, PA Rachel Karman Allison Park, PA Dev Kartan Allison Park, PA Connor Kass Pittsburgh, PA William Keber Irwin, PA Mitch Kenney Irwin, PA Savannah Keough Alexandria, VA Linh Khuat Hanoi, Vietnam Blake Kiefer Eighty Four, PA Caden Kim Coopersburg, PA Eli Kite McKeesport, PA Franka Klatt Cologne, Germany John Klein Vienna, VA Karson Kline Clearfield, PA Lekhya Kollu Edison, NJ Nicole Kondrich Latrobe, PA Marissa Kopach Canonsburg, PA Jillian Kratz Gibsonia, PA Katarina Krise North Wales, PA Sierra Kuzak Canonsburg, PA Sarah Labovitz Great Falls, VA Matthew Lacek Mc Donald, PA Joseph Lacey Warrenton, VA Sydney Lang Glenshaw, PA Olivia Laub Port Royal, PA Ty Laughlin Zelienople, PA Marley Leach Coraopolis, PA Brandon Learn New Stanton, PA Alexander Lee Los Angeles, CA Jacob Lee Honolulu, HI Hunter Leech Johnstown, PA Titus Lehr Bloomingburg, OH Denver Leslie Washington, PA Luke Lestini Bridgeville, PA Jamal Lewis York, PA Xiaoyang Liu Hangzhou, China Gabriella Lloyd Butler, PA Chloe Locastro Venetia, PA Dante Lomma Dauphin, PA Samantha Louis Oakdale, PA Brandon Lounder Avella, PA Charles Lowe Pittsburgh, PA Quent’en Lowry Pittsburgh, PA Mackenzie Lucas Delmar, DE Parker Lucas Delmar, DE Timothy Lynn Indiana, PA Eden Ma Pittsburgh, PA Alaina Macphail Mt Pleasant, PA Sophia Maestra Mars, PA Rishima Mall Hockessin, DE Crystal Manion Bethel Park, PA Trevor Manley Altoona, PA Isabella Manzari Venetia, PA Logan Marko Roaring Spring, PA Sarah Marshall North Wales, PA Ethan Marszalek Katy, TX Faith Martin Finleyville, PA Colin Martincic Bridgeville, PA Alexander Maslo Pittsburgh, PA Nathaniel Masteller West Alexander, PA Sarah Masteller West Alexander, PA Caleb Matzus-Chapman Uniontown, PA Dylan Mayanja Camp Hill, PA John Mazza Bridgeport, WV Connor McCallister Leesburg, VA Ryley McClellan Pittsburgh, PA Hannah McConaghy Langeloth, PA Willard McCracken Virginia Bch, VA Abigail McDaniel Marianna, PA Morgan McGuire Friedens, PA Katelyn McKiernan Columbus, NJ Jacob McNeill Ohiopyle, PA Catherine McQuitty Rixford, PA Trinity Menanno Greensburg, PA Jasper Merigala Bear, DE Jack Meyer Feasterville Trevose, PA Lindsay Meyer Pittsburgh, PA Ryyan Miah Washington, PA Emma Mianulli Mifflintown, PA Paige Mihalik Finleyville, PA Aidan Miller Grove City, OH Breanna Miller Bridgeville, PA Madison Miller Du Bois, PA Nicholas Millison Salem, OH Colton Minerva North Huntingdon, PA Kyran Mitchell Reading, PA Gia Monte Monongahela, PA Ryan Morley McKees Rocks, PA Cameron Moss Pittsburgh, PA Carolyn Mueller Greensburg, PA Bethany Mulderig Drums, PA Gianna Muscaro Atlasburg, PA Jadyn Myers Cranberry Township, PA Sabrina Myers Pittsburgh, PA Emiru Narita Akita, Japan Ashley Navarro Washington, PA Taylor Newton Blakely, PA Nhung Nguyen Washington, PA Megan Nichols Pittsburgh, PA Seth Nicolette Mt. Pleasant, PA Kendall Obley Buena Vista, PA Norah O’Brien Irwin, PA Kesioluwa Ogundipe Uniondale, NY Julianna Ohr Scottdale, PA Travis O’Keefe Camp Hill, PA Wyatt Olson Uniontown, PA Madison Osborn Mt Pleasant, PA Hailey Packard Canonsburg, PA Maria Paluda Houston, PA Joseph Panahandeh Murrysville, PA Neil Pandit Burlington, MA Michael Pasquarello New Castle, PA Eric Pastore Canonsburg, PA Ishani Patel Bethesda, MD Julian Paul Pittsburgh, PA Leanna Pellegrino McKeesport, PA Morgan Pender Saxonburg, PA Brock Pennington North East, PA Jessica Perri McDonald, PA Chase Perry Ponte Vedra, FL Nathan Petrarco Irwin, PA Ali Petrisek Ellsworth, PA Owen Petrisek Ellsworth, PA Vaishnavi Peyyety Dayton, NJ Bailey Phillips Washington, PA Ella Phillips Arnold, MD James Phillips Washington, PA Lauren Phillips New Oxford, PA Sophia Piccini Irwin, PA Emily Pietragallo Oakmont, PA Andrew Platt Somerset, PA Gracie Porter Indiana, PA Sarahgrace Porter Charleroi, PA Pooja Potluri Canonsburg, PA Duane Pratt Masontown, PA Nidhi Pulicherla Chandler, AZ Alexander Puskaric Irwin, PA Madison Ramsey Montoursville, PA Aiden Reams Claysville, PA Charles Rebuck Louisville, OH Amit Reddy Los Altos, CA Nolan Rehrig Jim Thorpe, PA Grace Reidenbaugh Eighty Four, PA Anna Richard Bethel Park, PA Andrew Ridge McMurray, PA John Ridilla Pittsburgh, PA Lillie Ripepi Venetia, PA Natalie Ripepi Venetia, PA Colin Robinson Inverness, IL Isabella Rocca Coraopolis, PA Abigail Rodgers Pittsburgh, PA Bryce Rodriguez-Uram Carnegie, PA Andrew Rosario Fullerton, CA Madison Rosier Uniontown, PA Ryan Ross Fredericktown, PA Madison Royer Hummelstown, PA Angela Russo Pittsburgh, PA Emily Ruzicka Browns Mills, NJ Gannon Ryan Mc Alisterville, PA Jack Sacco Monessen, PA Adrianna Sacramento Pittsburgh, PA Sophia Sacriponte Butler, PA Isabelle Saloom Ligonier, PA Evan Sante Pittsburgh, PA Aiden Sarsfield Jeannette, PA Shri Sathish Ashburn, VA Claire Sauerland Hollidaysburg, PA Kasey Scears Washington, PA Logan Scheider Mc Donald, PA Lilian Schepis West Mifflin, PA Zachary Scherzer Douglassville, PA Mackenzie Schmeltz Edwardsburg, MI Sarah Schneider Warren, OH Aliya Schraeder McDonald, PA Sara Schriver Pickens, SC Preston Schry New Castle, PA Benjamin Schuler McDonald, PA Samuel Schuster Fairport Harbor, OH Elena Sciulli Washington, PA Veronika Sechler Canonsburg, PA Maanas Shah Austin, TX Robert Sheeler Somers Point, NJ Michaela Shellem Mount Laurel, NJ Mia Shipley Greensburg, PA John Sholtis Charleroi, PA Stephanie Shugerman Turtle Creek, PA Shayla Simmons Bristol, PA Mia Simpson Coraopolis, PA Soleil Simpson Monessen, PA Jacob Sinclair Beallsville, PA Ava Smith Mechanicsburg, PA Cassandra Smith Grove City, PA Harley Smith Aliquippa, PA Casey Snee Waynesburg, PA Emily Sninsky Moon Township, PA Sydney Snyder Howard, OH Lilyana Sohonage Camp Hill, PA Sydney Spack Butler, PA Kailer Spicer East Lansing, MI Elizabeth Sprowls Claysville, PA Kayla Stanczak North Huntingdon, PA Abigail Staub Levittown, PA Hayden Stein Lancaster, PA Andrew Stephens Cranberry Twp, PA Brynne Stewart Painesville, OH Samuel Stewart Raleigh, NC Victoria Stracci Venetia, PA Anna Stroup Port Royal, PA Neal Sullivan Gotha, FL Zivya Sutton Washington, PA Isabella Tabuso Wexford, PA Nathaniel Tabuso Wexford, PA Lauren Tekely Glen Dale, WV Ashley Theimer Woodstock, MD Kiera Thomas Washington, PA Briana Thompson Canonsburg, PA Three Tiger Saint Paul, MN Matthew Tokarczyk Everett, PA Michael Toland Allentown, PA Aimee Toscano Gilbertsville, PA Lauren Toulouse Carnegie, PA Bre Trusler Daisytown, PA Meadow Twaddle Canonsburg, PA Francesca Typanski Pittsburgh, PA Chibuike Ugwu Abuja, Nigeria Kalea Umali Pittsburgh, PA Catherine Urban Houston, PA Timothy Urban Houston, PA Esha Vaidya Wexford, PA Zachary Valentine Allison Park, PA Shayla VanHorn Highspire, PA Beatriz Vazquez Pittsburgh, PA Olivia Vecchio Eighty Four, PA Brian Vogel Pittsburgh, PA Michael Wageley Jefferson Hills, PA Rachael Waldron Sarver, PA Noah Walsh Middletown, DE Elizabeth Walt Bradford, PA Aj Wardropper Elizabeth, PA Gage Watson Emlenton, PA Steven Watts Thompsontown, PA Ethan Weismantle Eighty Four, PA Eli Westfort Hanover, PA Taylor Weyrich Mcmurray, PA Jordyn White Elizabeth, PA Kayla Williams Butler, PA Victoria Wilson Butler, PA Angelina Winters Houston, PA Nathan Witkowsky Washington, PA Rachel Wobrak Rostraver Twp, PA Audrey Wood Morgantown, WV Julia Woomer Monongahela, PA Evan Wray Byesville, OH Clay Yeager Mifflintown, PA Shane Young Mcmurray, PA Hanna Yutzy Hancock, MD Scout Zaas Powell, OH Madison Zeiler Finleyville, PA Lorenzo Zeni Monongahela, PA Gannon Ziviello Bedford, PA

About Washington & Jefferson College

