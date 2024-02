W&J announces Fall 2023 Dean’s List

Washington, PA (January 26, 2023) – Washington & Jefferson College (W&J) recently released the Dean’s List for the fall 2023 semester. The Dean’s List comprises full-time students who achieve a GPA of 3.5 or higher.

Students on the fall 2023 Dean’s List include:

Name Hometown Alex Acosta Acworth, GA Connor Adams Davidsville, PA Mackenzie Adams Muse, PA Marissa Adams Coal Center, PA Sean Adamski New Kensington, PA Anthony Adkins Washington, PA Nolan Agostoni Greensburg, PA Alexander Alderman Camp Hill, PA Caris Allen Canonsburg, PA Thomas Amtower Boiling Spgs, PA Claire Anderson Jamestown, PA Paige Anderson Jamestown, PA Caylin Angel Wheeling, WV Rowan Angstadt Mohrsville, PA Isabella Anzevino Brunswick, OH Hannah Archer Lowell, OH Payton Ayers Cambridge Springs, PA Izaiah Babish Carnegie, PA Dinah Bailey Baden, PA Gianna Baker Carlisle, PA Alex Barclay Rockwood, PA Ethan Barr W Alexander, PA Kolby Barrett Templeton, PA Shelby Barrie Washington, PA Julia Barthelemy Crescent, PA Brandon Bastian Barto, PA Dylan Batche Pottstown, PA Oyunsuvd Bat-Erdene Reno, NV Andrew Bauer Johnstown, PA Ian Baughman Oxford, PA Morgan Baughman West Newton, PA Peyton Behling Annapolis, MD Nicholas Beitel Ligonier, PA Troy Belback Pittsburgh, PA Srivatsa Bellamkonda Sewickley, PA Rian Benz Strongsville, OH Sarah Berardelli Ambridge, PA Sean Berardino Millersville, MD Even Berry Washington, PA Bryn Bezjak Uniontown, PA Skylar Bibbee Fairfax, VA Evalee Binns Brownsville, PA Natalie Black Mt Pleasant, PA Nakota Blackelk-Noel Oklahoma City, OK Kyra Blauth Pittsburgh, PA Emily Bloom Irwin, PA Jaden Blough Hyndman, PA Lindsey Blount Lockport, NY Courtney Boardley Washington, PA Brooke Bohnert Hanover, PA Eraste Boko McDonald, PA Charles Boldosser Westminster, MD Mya Bolinda Pittsburgh, PA Jennifer Booth Irwin, PA Tianna Borda Canonsburg, PA Danielle Bostjancic Harrisburg, PA Ethan Bowser Mckeesport, PA Abaigeal Boyd Pittsburgh, PA Rhiannon Boyle New Franklin, OH Megan Brackney Latrobe, PA Michael Brackney Latrobe, PA Katherine Brown Boiling Springs, PA Margaret Brown Canonsburg, PA Jalen Broxie Coraopolis, PA Sayge Bruno Derrick City, PA Robert Budacki New Brighton, PA Riley Bullock Kennett Square, PA Michael Burke Elizabeth, PA Erin Burns Washington, PA Natalee Burns Houston, PA Madison Burroughs Bridgeville, PA Zakery Burt Washington, PA Kourtney Byers Irwin, PA Jordan Caldwell Washington, PA Casey Campbell McKeesport, PA Kaitlyn Campbell Butler, PA Madison Campbell Morgan, PA Taylor Carlisle Washington, PA Regan Carlson Waynesburg, PA Claire Carmichael Cincinnati, OH Cassandra Carr Girard, PA Owen Cernetic South Park, PA Zachary Cernuto Scottdale, PA Philip Cestaro Memphis, TN Lisha Chadda Grand Rapids, MI Brody Chadwick Washington, PA Carson Chamberlain Derry, PA Joshua Chambers Hanover, MD Audrey Chapman Elkins Park, PA Adalynn Cherry Altoona, PA Srilekha Choudary Dayton, OH Joseph Christy Hickory, PA Aiden Claar Rebersburg, PA Samantha Cobaugh Sinking Spg, PA Matthew Cole Prosperity, PA Mia Condosta Lakewood, OH Shannon Conley West Mifflin, PA Hanna Cooley Murrysville, PA Cana Cooper Pittsburgh, PA David Corfield Clinton, PA Dove Corrette-Bennett New Castle, PA Hannah Cory Edinburg, PA Ryan Coughenour Douglassville, PA Jacob Cowden McMurray, PA Makenzie Coyle Washington, PA Camryn Cresci Wilmington, DE Jackson Cromwell Powell, OH Braeden Crousey West Mifflin, PA Michael Cruz Malvern, PA Grant Cullen Pittsburgh, PA Madison Cyrnek Monongahela, PA Benjamin Daerr Finleyville, PA Samuel Daerr Finleyville, PA Cameron Dailey Pittsburgh, PA Alissa Damian Salix, PA Alma Dardari Pittsburgh, PA Akansha Das Grand Rapids, MI Kayla Daugherty Prospect, PA Ethan Davis Pittsburgh, PA Jacob Davis North Hero, VT Riley Davis Prospect, PA Simon Davis Fredonia, NY Jiovanni Dechicchis Venetia, PA Madison Deiseroth Ellwood City, PA Nicolas Desanto Erie, PA Timothy Deutsch Hazleton, PA Victoria Devere Mechanicsburg, PA Angelika Dewicki Greensburg, PA Victoria Dicesare Pittsburgh, PA Dawson Dietz Allison Park, PA Dante Dimatteo Pittsburgh, PA Isabella Dipietro-Harvey Pittsburgh, PA Sean Disbrow Sykesville, MD Madelyn Dittrich Gibsonia, PA Maxwell Donaty Westborough, MA Meghan Dryburgh Pittsburgh, PA Anna Elizabeth Dubiel Belmont, OH Ana Duenas Ecuador Patrick Duggan Glenville, PA Alex Duing South Park, PA Aditi Dukle Lansdale, PA Taylor Dunn Washington, PA Christian Dwimoh Frederick, MD Luke Eckmann Clancy, MT Anthony Edwards Hollidaysburg, PA Abigail Fabin Rostraver Twp, PA Brianna Falduto N Cambria, PA Brian Feldman Gibsonia, PA Alyssa Fellabaum Belle Vernon, PA Anneliese Fenwick McKeesport, PA Brianna Ferri Canonsburg, PA Faith Fetsko Venetia, PA Joseph Figura Carnegie, PA Isabella Fiore Belle Vernon, PA Layton Fiori Mount Morris, PA Allison Fisher New Kensingtn, PA Valorie Fisher Mifflintown, PA Jackie Fleissner Eighty Four, PA Angelina Fontana Spring Grove, PA Seamus Ford Jamestown, PA Nina France Pittsburgh, PA George Francis Mc Kees Rocks, PA Declan Fricko New Bethlehem, PA Abbigayle Fullem Everson, PA McKenna Gallagher Glenshaw, PA Ella Gans Pittsburgh, PA Pelin Garbioglu Canonsburg, PA Jesus Garcia Sevilla, Spain Matthew Gariano Del Haven, NJ Courtnee Garland Robinson, PA Andrew Garth Glenshaw, PA Trinity Geedy-Gill Mifflintown, PA Evan Gemberling Lewisburg, PA McKenzie Gensemer Reading, PA Lilianna George Dover, OH Nolan George Eighty-Four, PA Will Gereke McKees Rocks, PA Graecyn Gibbons Ellwood City, PA Lily Giering Reading, PA Maria Gilles North Ridgeville, OH Breanna Gillow Factoryville, PA Jaime Gilman Eighty-Four, PA Devon Godde Marietta, GA James Gogol Reisterstown, MD Jessi Gomez Houston, TX Grant Gonot Pleasant Hls, PA Marina Grado Monroeville, PA Amanda Graves Irwin, PA Lindsay Gray Greensburg, PA Stevie Gray Masontown, WV Brenden Guesman Waynesburg, PA Grace Guthrie Uniontown, PA Tyler Haczela Beaver, PA Taylor Hanna Elizabeth, PA Nathaniel Harden Greensburg, PA Nicholas Harling Holley, NY Peyton Harper Willow Spring, NC Emma Harris Washington, PA Jadyn Hartner Washington, PA Mia Hartz Pittsburgh, PA Samantha Hartz Ijamsville, MD Marina Hartzell Washington, PA Kendle Haught Washington, PA Hannah Haussmann Williamsport, PA Paul Hayes Lakewood, NY Maura Heberle Georgetown, PA Emily Heck Reading, PA Madeline Heiser Washington, PA Collin Helmick Salem, OH Nathan Hess Wexford, PA Veronica Hess Washington, PA Jordan Hinz Ellicott City, MD Abigail Hipkins Canonsburg, PA Matthias Hirst Canonsburg, PA Karan Hixenbaugh Canonsburg, PA Lexi Hoare Egg Harbor City, NJ Sydney Hoover Lancaster, PA Warren Huang Chino Hills, CA Josiah Hudock Pittsburgh, PA Emma Humphrey Pittsburgh, PA Isabella Hund Mifflintown, PA Joseph Ioli Pittsburgh, PA Kelsie Irons Greensburg, PA Anjali Jain Westfield, NJ Pooja Jakkampudi Cupertino, CA Brandon Janus Bethel Park, PA Daniel Jeffries Irwin, PA Sofia Jenkins Annapolis, MD Justin Johns Murrysville, PA Brandon Johnson McKeesport, PA Madison Johnson Pittsburgh, PA Mark Johnson New Orleans, LA Aaron Jordan Saint Clairsville, OH Owen Kamer Ford City, PA Ramaniah Karamcheti Washington, PA Traceylynn Kariuki Washington, PA Mihira Karnik Chandler, AZ Dev Kartan Allison Park, PA Connor Kass Pittsburgh, PA Ronin Keane Medford, MA Savannah Keough Alexandria, VA Blake Kiefer Eighty Four, PA Jack Kilbride Lewisburg, PA Caden Kim Coopersburg, PA Theresa Kinkley Palmyra, PA Libby Kinsey Johnstown, PA Aditya Kiran Hightstown, NJ Aidan Kirby Waynesburg, PA John Klein Vienna, VA Jake Klonowski Allison Park, PA Nicole Kondrich Latrobe, PA Audrey Kough Fayetteville, PA Jeffrey Kovach Jefferson, PA Kathryn Kovalchick Shelocta, PA Jillian Kratz Gibsonia, PA Allie Krol Canonsburg, PA Brent Kurtz Washington, PA Hannah Kuryan Paoli, PA Sierra Kuzak Canonsburg, PA Joseph Lacey Warrenton, VA Carson Laconi Butler, PA Calista Larue Pittsburgh, PA Ty Laughlin Zelienople, PA Haley Lawyer Glenside, PA Jacob Lee Honolulu, HI Titus Lehr Bloomingburg, OH Denver Leslie Washington, PA Luke Lestini Bridgeville, PA Veronica Lezeau Canonsburg, PA Emma Liggett Washington, PA Sophie Little Marysville, OH Chloe Locastro Venetia, PA Dante Lomma Dauphin, PA Susana Lopez Pearland, TX Emma Lucas Windber, PA Eden Ma Pittsburgh, PA Sophia Maestra Mars, PA Rishima Mall Hockessin, DE Kelly Maloney Pittsburgh, PA Crystal Manion Bethel Park, PA Aiden Marks West Mifflin, PA Logan Marks West Mifflin, PA Ethan Marszalek Katy, TX Bryan Mashuq Canonsburg, PA Alexander Maslo Pittsburgh, PA Bara-Serene Mason Monroeville, PA Sarah Masteller West Alexander, PA Caleb Matzus-Chapman Uniontown, PA Anna Maun Chambersburg, PA Connor McCallister Leesburg, VA Hannah McConaghy Langeloth, PA Kira McCracken Longmont, CO Christina McGinnis Clearfield, PA Morgan McGuire Friedens, PA Thomas McLaren Mars, PA Isabella McNaboe Belington, WV Jacob McNeill Ohiopyle, PA Antonia Meier Pittsburgh, PA Lotte Meissner Enkenbach-Alesnborn, Germany Jacob Mele Houston, PA Trinity Menanno Greensburg, PA George Mendenhall Venetia, PA Aidan Mendez Glendale, CA Jasper Merigala Bear, DE Jack Meyer Feasterville Trevose, PA Emma Mianulli Mifflintown, PA Paige Mihalik Finleyville, PA Andrew Miko Portage, PA Alexandra Miller King of Prussia, PA Madison Miller Du Bois, PA Kevin Monge Silver Spring, MD Sarah Moore West Alexander, PA Brielle Moorhouse East Liberty, OH Ryan Morley McKees Rocks, PA Alexander Morosko McKeesport, PA Anna Mozelewski Pittsburgh, PA Carolyn Mueller Greensburg, PA Misheel Munkhtuvshin Mongolia Gianna Muscaro Atlasburg, PA Ashley Navarro Washington, PA Taylor Newton Blakely, PA Nhung Nguyen Washington, PA Braden Nicholls Scenery Hill, PA Seth Nicolette Mt. Pleasant, PA Edward Nicotra Cranberry Township, PA Molly Nielsen Erie, PA John Novoselich Cornwall on Hudson, NY Kendall Obley Buena Vista, PA Kesioluwa Ogundipe Uniondale, NY William Orban Washington, PA Oscar Ortiz Houston, TX Madison Osborn Mt Pleasant, PA Elias Owens Alexandria, VA Hailey Packard Canonsburg, PA Maria Paluda Houston, PA Joseph Panahandeh Murrysville, PA Arya Pandit Washington, PA Ja’quayzsha Parks-Thomas Pittsburgh, PA Vito Pascale Bellevue, PA Eric Pastore Canonsburg, PA Ishani Patel Bethesda, MD Olive Pattison Claysville, PA Julian Paul Pittsburgh, PA Cole Pawich Washington, PA Isaiah Payne Slickville, PA Morgan Pender Renfrew, PA Brock Pennington North East, PA Chase Perry Ponte Vedra, FL Makaela Persons Mc Kean, PA Nathan Petrarco Irwin, PA Owen Petrisek Ellsworth, PA Vaishnavi Peyyety Dayton, NJ Michael Pfeuffer Pittsburgh, PA Bailey Phillips Washington, PA Ella Phillips Arnold, MD Janine Picklo Penn, PA Victoria Pittas Washington, PA Andrew Platt Somerset, PA Julia Plawiak Yonkers, NY Nathaniel Plotner Washington, WV Jade Pontious Sigel, PA Sarahgrace Porter Charleroi, PA Pooja Potluri Canonsburg, PA Richard Prokop McKeesport, PA Nidhi Pulicherla Chandler, AZ Alexander Puskaric Irwin, PA Benjamin Puskarich Cadiz, OH Ryan Rametta Leechburg, PA Madison Ramsey Montoursville, PA Hallie Ratcliff Friendswood, TX Nathaniel Ratica McKeesport, PA Amit Reddy Los Altos, CA Grace Reidenbaugh Eighty Four, PA Grace Reid-Vensel Washington, PA Lindsey Reiter Kersey, PA John Ridilla Pittsburgh, PA McKenzie Rindt Canonsburg, PA Mirranda Rinehart Washington, PA Connor Roberts Washington, PA Abigail Rodgers Pittsburgh, PA Michael Roginsky Pittsburgh, PA Andrew Rosario Fullerton, CA Anthony Rosati Chardon, OH Madison Rosier Uniontown, PA Madison Royer Hummelstown, PA Emma Rundle Harrisburg, PA Riley Runyon Jamestown, PA Genevieve Ruth Brecksville, OH Gannon Ryan Mc Alisterville, PA Jack Sacco Monessen, PA Adrianna Sacramento Pittsburgh, PA Jaizik Sanabria Hagerstown, MD Paula Sanchez Suarez Seville, Spain Aiden Sarsfield Jeannette, PA Michaelina Sauritch Belle Vernon, PA Cooper Scarlott Alliance, OH Lilian Schepis West Mifflin, PA Mackenzie Schmeltz Edwardsburg, MI Tavan Schoenberger Elizabethtown, PA Aliya Schraeder McDonald, PA Sara Schriver Pickens, SC Preston Schry New Castle, PA Benjamin Schuler McDonald, PA Samuel Schuster Fairport Harbor, OH Nathan Sciarro Beaver Falls, PA Elena Sciulli Washington, PA Alexis Shaffer Oakland, MD Maanas Shah Austin, TX Kieran Shannon Mechanicsburg, PA Michaela Shellem Mount Laurel, NJ Naomi Shemory Port Royal, PA Mia Shipley Greensburg, PA John Sholtis Charleroi, PA Jerryd Shumaker Washington, PA Alyssa Signorelli Canonsburg, PA Connor Simms Canonsburg, PA Mia Simpson Coraopolis, PA Jacob Sinclair Beallsville, PA Gauravpreet Singh Upper Darby, PA Alison Singleton Fairmont, WV James Skroupa Venetia, PA Calissa Smith McMurray, PA Camille Smith Canton, OH Casey Smith Mifflintown, PA James Smith Pittsburgh, PA Taylor Smith Mifflintown, PA Sydney Snyder Howard, OH Lilyana Sohonage Camp Hill, PA Kathryn Sorice Washington, PA Arielle Sowle Saratoga Spring, NY Sydney Spack Butler, PA Kailer Spicer East Lansing, MI Elizabeth Sprowls Claysville, PA Abigail Staub Levittown, PA Makenna Stefancik Star Junction, PA Andrew Stephens Cranberry Twp, PA Samuel Stewart Raleigh, NC Victoria Stracci Venetia, PA Eli Strang Tarentum, PA Anna Stroup Port Royal, PA Austin Stuchul Delmont, PA Nicholas Sukernek Pittsburgh, PA Neal Sullivan Gotha, FL Daniel Swauger Wendel, PA Emily Sypolt Charleroi, PA Cailin Taylor Trafford, PA Lauren Tekely Glen Dale, WV Ashley Theimer Woodstock, MD Emily Thompson Mckeesport, PA Karlee Thompson Elrama, PA Larry Thompson Erie, PA Kendall Tietsworth Hegins, PA Abigail Tikey Connellsville, PA Chase Tinstman New Castle, PA Theodore Tolliver Coraopolis, PA Makenna Torrens McKees Rocks, PA Melissa Tribley Bohemia, NY Atsuhiro Tsuda Tokyo, Japan Meadow Twaddle Canonsburg, PA Aisa Uhler East Lansing, MI Kalea Umali Pittsburgh, PA Catherine Urban Houston, PA Timothy Urban Houston, PA Esha Vaidya Wexford, PA Gianna Valenti Masontown, PA Beatriz Vazquez Pittsburgh, PA Maider Vazquez Pedro Renteria,, Spain Olivia Vecchio Eighty Four, PA Brian Vogel Pittsburgh, PA Hailey Wachowiak Wexford, PA Michael Wageley Jefferson Hills, PA Carl Wagner Honey Brook, PA Shaun Walker Washington, PA Sierra Walker Boswell, PA Noah Walsh Middletown, DE Emma Walters Lewistown, PA Jaden Wan Newtown, PA Aj Wardropper Elizabeth, PA Kellie Washko Sidman, PA Jared Watson Washington, PA Steven Watts Thompsontown, PA Ethan Weismantle Eighty Four, PA Bethany Wempa Mechanicsburg, PA Jordyn White Elizabeth, PA Kayla Williams Butler, PA Genevieve Wills Irwin, PA Angelina Winters Houston, PA Emily Wise Eighty-Four, PA Nathan Witkowsky Washington, PA Rachel Wobrak Rostraver Twp, PA Grayce Woodrum Bridgeville, PA Julia Woomer Monongahela, PA Evan Wray Byesville, OH Alexander Yanity Pittsburgh, PA Clay Yeager Mifflintown, PA Shane Young Mcmurray, PA Scout Zaas Powell, OH Madison Zeiler Finleyville, PA Adele Zimmerman Washington, PA

