W&J announces Fall 2021 Dean’s List students

WASHINGTON, PA (January 10, 2022)—Each session, the Office of Academic Affairs compiles a list of full-time students whose grade point averages for the previous session were 3.50 or higher, based upon a minimum of three courses exclusive of those taken pass/fail. Those students make up the semesterly Dean’s List, and W&J is proud to announce the Fall 2021 Dean’s List students. They are as follows:

Student Name Home City Dina Abbasian Pittsburgh, PA Courtney Actis Bechtelsville, PA Connor Adams Davidsville, PA Mackenzie Adams Muse, PA Nolan Agostoni Greensburg, PA Alexander Alderman Camp Hill, PA Addie Alderson Washington, PA Archie Alfonso Aylett, VA Isabelle Allen Canonsburg, PA Bryton Altenbach Bethlehem, PA Nina Alvarez Monongahela, PA Ian Anderson Washington, PA Emily Angstadt Mohrsville, PA Hannah Bado Carnegie, PA Dinah Bailey Baden, PA Tyler Baker Elizabethtown, PA Ryan Bannon Broomfield, CO Vidhi Bansal New York, NY Callie Barber Brockway, PA Nickolas Bartel Pittsburgh, PA Brody Bartenstein Corning, NY Katherine Bartram Lutherville-Timonium, MD Oyunsuvd Bat-Erdene Reno, NV Ian Baughman Oxford, PA Keriann Beard Garrett, PA Brenna Beck Washington, PA Alyssa Beckett Pittsburgh, PA Peyton Behling Annapolis, MD Daniel Beistel Canfield, OH Zachary Beitel Ligonier, PA Emily Beitler Washington, PA Alexander Belback Pittsburgh, PA Alexander Bellinotti New Kensington, PA Nicholas Belofsky Clymer, NY Grace Bemis Presque Isle, ME Josie Benteler Mount Pleasant, PA Sean Berardino Millersville, MD Skylar Bibbee Fairfax, VA Michael Bigley Pittsburgh, PA Kinsley Bitzer Valencia, PA Natalie Black Mt Pleasant, PA Devin Black Saxton, PA Jaden Blough Hyndman, PA Victoria Boalton Boyertown, PA Lily Bonasso Pittsburgh, PA April Bonifate Valencia, PA Tianna Borda Canonsburg, PA Zachary Bowser Beaver, PA Mackenzie Boyd Beaver, PA Michael Brackney Latrobe, PA Katherine Brown Boiling Springs, PA Michael Burke Elizabeth, PA Sydney Bury Washington, PA Madison Buscemi Irwin, PA Sarah Byrne California, PA Jordan Caldwell Washington, PA Casey Campbell McKeesport, PA Madison Campbell Morgan, PA Claire Carmichael Cincinnati, OH Cassandra Carr Girard, PA Kaylee Carroll Canonsburg, PA Samantha Casile New Kensington, PA Adriana Catalano Ligonier, PA Vincent Catania Frederick, MD Zachary Cernuto Scottdale, PA Lisha Chadda Grand Rapids, MI Brody Chadwick Washington, PA Adalynn Cherry Altoona, PA Madalynn Cherry Tyrone, PA Kaya Chilson Bellaire, OH Daniel Choi Evans City, PA Laney Christy Hilliards, PA Paul Chropek Houston, PA Abigail Ciasullo Greenville, PA Benjamin Coates Hudson, OH Samantha Cobaugh Sinking Spg, PA Eli Collavo Bethel Park, PA Paul Collier Columbus, OH Elizabeth Conlon Renfrew, PA Joshua Conn Pittsburgh, PA Katelyn Cornette Lincoln Univ, PA Ryan Coughenour Douglassville, PA Curtis Cowher McDonald, PA Camryn Cresci Wilmington, DE Courtney Crivelli Beaver, PA Carly Croft Washington, PA Jackson Cromwell Powell, OH Luke Crothers Canonsburg, PA Grant Cullen Pittsburgh, PA Jillian Curtis Woodland Hills, CA Samuel Daerr Finleyville, PA Alissa Damian Salix, PA Jad Dardari Pittsburgh, PA Akansha Das Grand Rapids, MI Samuel Dauby Export, PA Kayla Daugherty Prospect, PA Trevor Dean San Diego, CA Morgan Deiseroth Ellwood City, PA Thomas Delahoy Jamestown, NY Kaitlyn Delauter Marysville, OH Anthony Deluca Philadelphia, PA Courtney Demski Dundalk, MD Grace DePaul Joffre, PA Megan DePrez Upland, CA Theresa Devincentis Aliquippa, PA Madison Devine Canonsburg, PA Hannah Dewalt Meadville, PA Olivia Dewick Pittsburgh, PA Jasmine Dey Stroudsburg, PA Nagendra Dhanikonda San Ramon, CA Dawson Dietz Allison Park, PA Lindsey Diggan Reading, PA Dante Dimatteo Pittsburgh, PA Isabella Dipietro-Harvey Pittsburgh, PA Sean Disbrow Sykesville, MD Madelyn Dittrich Gibsonia, PA Kaden Divito Coraopolis, PA Whitney Domico Monaca, PA Genesis Dominguez Houston, TX Alex Donahue Indiana, PA Maxwell Donaty Westborough, MA Millena Dorman Coburn, PA Emree Downey Connellsville, PA Aden Dressler Evans City, PA Meghan Dryburgh Pittsburgh, PA Christian Dwimoh Frederick, MD Peyton Eckenrode York Haven, PA Nicholas Egidi Smithton, PA Jacob Eiermann Avon, OH Brandon Eisel Monongahela, PA Sidney Ensign North Olmsted, OH Mitchell Ertle Kunkletown, PA Preston Evans McSherrystown, PA Benjamin Fabian Murrysville, PA Seth Fehrs New Castle, PA Brianna Ferri Canonsburg, PA Joseph Figura Carnegie, PA James Finch Beaver, PA Luke Fisher Lower Burrell, PA Hannah Flick New Cumberland, PA Alyza Foster Pittsburgh, PA Nina France Pittsburgh, PA George Francis Mc Kees Rocks, PA Brooke Franco Washington, PA Garrett Franco Washington, PA Angelo Fratini Burgettstown, PA Riley French Mifflintown, PA Lanie French Beaver, PA Abbigayle Fullem Everson, PA McKenna Gallagher Glenshaw, PA Nicholas Gamble Germantown, MD Courtnee Garland Robinson, PA Trinity Geedy-Gill Mifflintown, PA Ashleigh Gerber Woodstock, MD Rebecca Ghion Sutersville, PA Anastasia Giampa South Hills, PA Graecyn Gibbons Ellwood City, PA April Giles Canonsburg, PA Cheyanne Gilfillan Jeannette, PA Breanna Gillow Factoryville, PA Jessica Gimera Canonsburg, PA Devon Godde Marietta, GA Isabella Goldman Pittsburgh, PA Hannah Goldman Naples, FL Grant Gonot Pleasant Hls, PA Samantha Gooch Sewickley, PA Fallon Goodlin Acme, PA Amanda Graves Irwin, PA Lindsay Gray Greensburg, PA Delainey Gray Pittsburgh, PA Stevie Gray Masontown, WV Jason Gregovits Avon Lake, OH Alexis Griner Valrico, FL Kylie Griswold Erie, PA Brenden Guesman Waynesburg, PA Daniel Gysi Washington, PA Tyler Haczela Beaver, PA Kathryn Hahn Volant, PA Naomi Hanna New Kensington, PA Jayla Harshey Jeannette, PA Jadyn Hartner Washington, PA Marina Hartzell Washington, PA Hannah Haussmann Williamsport, PA Maia Hawk Waynesburg, PA Cameron Hayman Windsor, CA Justin Heacock New Concord, OH Emily Heck Reading, PA Meghan Heinzeroth Ebensburg, PA Mitchell Heranic Aliquippa, PA Mallory Heranic Aliquippa, PA Jason Hersh Potomac, MD Nathan Hess Wexford, PA Anna Higgins Seward, PA Naeveh Hightower Washington, PA Colin Higinbotham Denver, PA Tyler Hines Westmoreland City, PA Matthias Hirst Canonsburg, PA Sydney Hirst Greensburg, PA Makenna Hockenberry Mifflintown, PA Rebecca Hoffman Howard, PA Andrew Hoffman Evans City, PA Sydney Hoover Lancaster, PA Kristine Horissian Lewisburg, PA Tyler Horvat Irwin, PA Alaina Houser Monaca, PA Warren Huang Chino Hills, CA Madeline Hubbard Gettysburg, PA Josiah Hudock Pittsburgh, PA Emma Humphrey Pittsburgh, PA Isabella Hund Mifflintown, PA Julia Hurwitz Lorton, VA Vanesa Hyde Manns Choice, PA Joseph Ioli Pittsburgh, PA Brandon Janus Bethel Park, PA Sofia Jenkins Hughesville, MD Kyleigh Jester Seward, PA Stephen Johns Murrysville, PA Justin Johns Murrysville, PA Taylor Johnson Lower Burrell, PA Madison Johnson Mt Lebanon, PA Kelsi Johnson Hopedale, OH Gloria Johnson Stafford, VA Zackary Kahler Coulter, PA Robert Kaiser Jersey City, NJ Traceylynn Kariuki Washington, PA Rachel Karman Allison Park, PA Dev Kartan Allison Park, PA Connor Kass Pittsburgh, PA Victoria Keibler Tarentum, PA Alexander Keith Hartville, OH Cavan Kelly Baltimore, MD Savannah Keough Alexandria, VA Linh Khuat Hanoi, Vietnam Blake Kiefer Eighty Four, PA Austine Kinney Brunswick, OH Libby Kinsey Johnstown, PA Madelyn Kisner Smithfield, PA William Kitsch Mohnton, PA John Klein Vienna, VA Keith Knowell McKeesport, PA Shannon Kolbuss Phoenix, AZ Lekhya Kollu Edison, NJ Michael Komaniak Oakmont, PA Nicole Kondrich Latrobe, PA Marissa Kopach Canonsburg, PA Ashley Kovel Everett, PA Lindsey Koziel New Eagle, PA Isabelle Kratz Gibsonia, PA Jillian Kratz Gibsonia, PA Katarina Krise North Wales, PA Maya Krishnasamy Chambersburg, PA Seth Kuhns Connellsville, PA Alisha Kulka Hanover, PA Ashley Kunkle Kingstree, SC Sierra Kuzak Canonsburg, PA Sarah Labbe Belgrade, ME Matthew Lacek Mc Donald, PA Kamryn Lach Pittsburgh, PA Devan Lamb Hummelstown, PA Jakerra Lance Randallstown, MD Reagan Lang Zelienople, PA Ty Laughlin Zelienople, PA Jadyn Lawrence Plainfield, NJ Cole Leathers Waynesburg, PA Hunter Leech Johnstown, PA Titus Lehr Bloomingburg, OH Samantha Lenfesty Frederick, MD Julia Leslie Washington, PA Donald Levers Washington, PA McKenna Lewis Harrisburg, PA Veronica Lezeau Canonsburg, PA Lucy Li Fayetteville, PA Steven Li Effort, PA Hannah Lindsay Atwater, OH Gabriella Lloyd Butler, PA Bryan Lopez Houston, TX Brandon Lounder Avella, PA Charles Lowe Pittsburgh, PA Mackenzie Lucas Delmar, DE Arianna Luciano St Augustine, FL Hannah Luttringer Venetia, PA Paris Lyons Pittsburgh, PA Sophie Machesky Lemont Furnace, PA Cecilia Maclae Granville, OH Crystal Manion Bethel Park, PA Trevor Manley Altoona, PA Jacqueline Mannina Houston, PA Zackery Manning Newburg, PA Neveen Mansi Stroudsburg, PA Isabella Manzari Venetia, PA Logan Marko Roaring Spg, PA Brayden Marra Dysart, PA Sarah Marshall North Wales, PA Ethan Marszalek Katy, TX Faith Martin Finleyville, PA Nathaniel Masteller West Alexander, PA Toni Maurer Washington, PA Samantha Maurer Washington, PA Dylan Mayanja Camp Hill, PA Natalie McBride Enon Valley, PA Connor McCallister Leesburg, VA Ryley McClellan Pittsburgh, PA Karon McCloskey Imler, PA Rafe McClure Columbus, OH Aleena McDaniel Morgantown, WV Christina McGinnis Clearfield, PA Morgan McGuire Friedens, PA Courtney McIntyre McDonald, PA Jacob McNeill Ohiopyle, PA Catherine McQuitty Rixford, PA Rosalina Medina McKeesport, PA Antonia Meier Pittsburgh, PA Rosa Messersmith New Oxford, PA Jack Meyer Feasterville Trevose, PA Ryyan Miah Washington, PA Emma Mianulli Mifflintown, PA Paige Mihalik Finleyville, PA Clark Miller Burgettstown, PA Breanna Miller Bridgeville, PA Madison Miller Du Bois, PA Nicholas Millison Salem, OH Kyran Mitchell Reading, PA Maria Mlinarcik Greensburg, PA Enrique Mochales Garcia Figueras Sevilla, Spain Ryan Morley McKees Rocks, PA Piper Morningstar Pittsburgh, PA Courtney Morton Clairton, PA Adia Muhammad Clarksville, TN Bethany Mulderig Drums, PA Sabrina Myers Pittsburgh, PA Ashley Navarro Washington, PA Sydney Neumann Long Beach, CA Taylor Newton Blakely, PA Thomas Nicewicz Mechanicsburg, PA Seth Nicolette Mt. Pleasant, PA Frederike Niehues Eschweiler, Germany Renee Novak New Kensington, PA Hailey Nudelman Twinsburg, OH Cameron O’Connor Duncansville, PA Travis O’Keefe Camp Hill, PA Riley O’Korn Canonsburg, PA Julianna Ohr Scottdale, PA Olivia Olsen Carlisle, PA Madison Osborn Mt Pleasant, PA Taylor Packard Canonsburg, PA Hailey Packard Canonsburg, PA William Paczkoskie Meadville, PA Madeleine Panahandeh Murrysville, PA Joseph Panahandeh Murrysville, PA Neil Pandit Burlington, MA Ryan Parise Elizabethtown, PA Gabrielle Pasternak Elizabeth, PA Eric Pastore Canonsburg, PA Bianca Pate Latrobe, PA Julian Paul Pittsburgh, PA Brock Pennington North East, PA Kaela Persons Mc Kean, PA Nathan Petrarco Irwin, PA Owen Petrisek Ellsworth, PA Vaishnavi Peyyety Dayton, NJ Harley Pflugh Butler, PA Lauren Phillips New Oxford, PA Ella Phillips Arnold, MD Quinn Pickering Camp Hill, PA Janine Picklo Penn, PA Emily Pietragallo Oakmont, PA Gianna Platt Pittsburgh, PA McKenna Pope Altoona, PA Pooja Potluri West Fargo, ND Cayleigh Pratt Carmichaels, PA Jacob Pugh Jefferson Hills, PA Nidhi Pulicherla Chandler, AZ Alexander Puskaric Irwin, PA Lucas Puskarich Cadiz, OH Sarah Radcliffe Pittsburgh, PA Jake Rajotte Rocky Hill, CT Madison Ramsey Montoursville, PA Gurshaun Randhawa Rahway, NJ Jesse Reardon Canonsburg, PA Charles Rebuck Louisville, OH Amit Reddy Los Altos, CA Nolan Rehrig Jim Thorpe, PA Jessica Reichard Albrightsville, PA Ryan Rejaie Canonsburg, PA Faith Remich New Kensington, PA Jarred Rice Washington, PA Anna Richard Bethel Park, PA Daisy Rico Houston, TX Andrew Ridge McMurray, PA McKenzie Rindt Canonsburg, PA Veena Rings Dublin, OH Colin Robinson Inverness, IL Andrew Rosario Fullerton, CA Star Rosnick Pittsburgh, PA Ryan Ross Fredericktown, PA Madison Royer Hummelstown, PA Kyle Rubenstein Abington, PA Nathan Rush Imperial, PA Summerlee Rusilko Washington, PA Jack Ryan Lower Burrell, PA Gannon Ryan Mc Alisterville, PA Adrianna Sacramento Pittsburgh, PA Sophia Sacriponte Butler, PA Roman Samson Tampa, FL Mario Sanchez Isabas Charlotte, NC Evan Sante Pittsburgh, PA Danny Santia Aliquippa, PA Aiden Sarsfield Jeannette, PA Shri Sathish Ashburn, VA Claire Sauerland Hollidaysburg, PA Milonna Sauritch Belle Vernon, PA Kasey Scears Washington, PA Michael Schafer Monaca, PA Alec Schambach Chalk Hill, PA Logan Scheider Mc Donald, PA Zachary Scherzer Douglassville, PA Aliya Schraeder McDonald, PA Sophie Schreiber Aldenhoven, Germany Jeffrey Seabury Uniontown, PA Joshua Searle Wolcott, NY Veronika Sechler Canonsburg, PA Lillien Shaer Malvern, PA Maanas Shah Austin, TX Kieran Shannon Mechanicsburg, PA Michaela Shellem Mount Laurel, NJ Naomi Shemory Port Royal, PA Jessica Shieh Irvine, CA Mia Shipley Greensburg, PA Stephanie Shugerman Turtle Creek, PA Marcus Sienko Natrona Heights, PA Benjamin Simon Bronx, NY Soleil Simpson Monessen, PA Jacob Sinclair Beallsville, PA Vikram Singh Amherst, NY Ava Smith Mechanicsburg, PA Harley Smith Aliquippa, PA Sydney Snyder Howard, OH Mcrey Socha Independence, OH Lilyana Sohonage Camp Hill, PA Jamie Solis Houston, TX Christine Sonnenberg Titusville, PA Samantha Sonnet Canonsburg, PA Elizabeth Sprowls Claysville, PA Kailee St. Pierre Ebensburg, PA Kayla Stanczak North Huntingdon, PA Abigail Staub Levittown, PA Hayden Stein Lancaster, PA Carlee Stelter Wampum, PA Mackenzie Stevenson Greenville, PA Samuel Stewart Raleigh, NC Victoria Stracci Venetia, PA Anna Stroup Port Royal, PA Delaney Sullivan Ruffs Dale, PA Zivya Sutton Washington, PA Tiana Swierski Phoenix, AZ Emily Sypolt Charleroi, PA Isabella Tabuso Wexford, PA Arianna Taylor Waynesboro, PA Samantha Terrell Bridgeville, PA Hailey Thomas Pittsburgh, PA Arabella Thompson Washington, PA Briana Thompson Canonsburg, PA Alexandra Timperio Oliver, PA Michael Toland Allentown, PA Alexis Tomassini Gettysburg, PA Timera Toppin E Stroudsburg, PA Holly Troesch Bethel Park, PA Bre Trusler Daisytown, PA Chibuike Ugwu Abuja, Nigeria Aisa Uhler East Lansing, MI Kalea Umali Pittsburgh, PA Silvio Urani Uniontown, PA Timothy Urban Houston, PA Catherine Urban Houston, PA Esha Vaidya Wexford, PA Shayla VanHorn Highspire, PA Kyle Vareha Mars, PA Marta Vargas Sevilla, Spain Adrian Vera Woodbridge, VA Hailey Wachowiak Wexford, PA Christopher Wade Charlotte Hall, MD Michael Wageley Jefferson Hills, PA Alexandra Wagner Erie, PA Rachael Waldron Sarver, PA Jacob Walker McDonald, PA Sierra Walker Boswell, PA Noah Walsh Middletown, DE Nathan Walter Canonsburg, PA Kiersten Walther Washington, PA Maci Ward Washington, PA Gage Watson Emlenton, PA Steven Watts Thompsontown, PA Michael Weaver Washington, PA Luke Webb Bethel Park, PA Elizabeth Weimer Washington, PA Owen Weldon Venetia, PA Jordyn White Elizabeth, PA Jeffrey Wilkinson Apollo, PA Madison Will Ligonier, PA Drew Williams Jefferson Twp, PA Kayla Williams Butler, PA Sophia Williamson Dubois, PA Joel Winters Mocksville, NC Nathan Witkowsky Washington, PA Taylor Wolf Pittsburgh, PA Jorey Wolfe Claysville, PA Clay Yeager Mifflintown, PA Shane Young Mcmurray, PA Hanna Yutzy Hancock, MD Scout Zaas Powell, OH Madison Zeiler Finleyville, PA Zoey Zentkovich Johnstown, PA Hugh Zimmerman Washington, PA Alysa Zirngibl Pittsburgh, PA

